Mercato, no all’Inter per Veretout. Il centrocampista è incedibile per la Roma

Jordan Veretout è uno dei protagonisti indiscussi di questa prima parte della stagione giallorossa che vede attualmente la Roma al terzo posto in classifica. Il centrocampista giallorosso oltre alle ottime prestazioni ha già collezionato sette gol e un assist. Bottino che potrebbe portarlo a superare il suo record di gol segnati in Italia con la maglia viola nel 2017/2018 di 8 gol. Per Paulo Fonseca il francese è intoccabile e difficilmente si priva del suo perno a centrocampo.

Le sue prestazioni non sono di certo passate inosservate. Dopo le numerose richieste da parte del Napoli e di alcuni club della Premier di acquistare il centrocampista, di recente si è fatta avanti anche l’Inter. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i nerazzurri erano intenzionati a proporre uno scambio di prestiti che avrebbe coinvolto anche Christian Eriksen, messo sul mercato dal suo club. Un’idea che non è sbocciata vista l’importanza di Veretout nella Roma che lo ritiene incedibile.