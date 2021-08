Mercato, niente da fare per Sergio Oliveira: il mercato in entrata è chiuso

Nelle ultime ore per il centrocampo della Roma è tornato in auge il nome di Sergio Oliveira. Tante voci dal Portogallo che sono state smentite in fretta dall’Italia. Non c’è, quindi, alcuna trattativa per il centrocampista del Porto e, inoltre, non sono previste operazioni in entrata in queste ultime ore per i giallorossi. Il mercato, quindi, è chiuso. Lo riporta Il Tempo.