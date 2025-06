Leandro Paredes spegne ogni voce su un possibile ritorno lampo al Boca Juniors. Ospite in una diretta Twitch con il noto streamer argentino Coscu, il centrocampista della Roma ha chiarito i dubbi sul suo futuro, lasciando intendere che, almeno per ora, non ci saranno sorprese. Alla domanda se fosse pronto a tornare al Boca in vista del Mondiale per Club, ha risposto chiaramente: “In vacanza, dopo la Nazionale”.

Tradotto, nessuna trattativa in corso, nessuna valigia pronta. Giugno sarà dedicato alla maglia dell’Argentina, con le qualificazioni al Mondiale 2026 all’orizzonte. Paredes resta quindi concentrato sugli impegni ufficiali, senza distrazioni.

Ma non è tutto. Il numero 16 giallorosso ha anche annunciato un’iniziativa per il 24 giugno a Caseros, sua città natale. Organizzerà una partita benefica di baby calcio per aiutare Santino, un bimbo di sei anni che dovrà affrontare un intervento chirurgico complesso a Singapore. Un gesto concreto, che testimonia il suo legame profondo con le radici e, allo stesso tempo, allontana ulteriormente le voci su un addio anticipato alla Roma.