Mercato, nell’incontro di ieri con Giuseppe Riso è stato offerto Pellegri

La Roma comincia a muoversi nel mercato e non soltanto coi rinnovi dei giocatori. Ieri a Trigoria c’è stato un incontro tra Giuseppe Riso, agente di Bryan Cristante e Gianluca Mancini, e il general manager giallorosso Tiago Pinto. Non si è parlato soltanto dei due citati, ma anche di Pierluigi Gollini (Pau Lopez andrà via) e di Pietro Pellegri.

Proprio quest’ultimo è stato offerto dall’agente al portoghese. Potrebbe essere una scommessa ed essere affiancato all’attaccante titolare. Il giovane azzurro è falcidiato dai problemi fisici e la Roma può essere la sua occasione di riscatto. Lo riporta Il Tempo.