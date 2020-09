Mercato, nei contatti con il Manchester United per Smalling si parla anche di Fred

Da mesi ormai, i contatti tra la Roma ed il Manchester United sono frequenti, vista la trattativa in piedi per il futuro di Chris Smalling. Nei vari discorsi però, ora può rientrare anche un altro tesserato dei Red Devils che fa gola ai giallorossi: si tratta di Fred. Il centrocampista brasiliano classe ’93 non riesce a trovare spazio tra le fila dello United e per questo potrebbe scegliere di approdare a Trigoria, dove ritroverebbe Paulo Fonseca, tecnico che lo ha già allenato ai tempi dello Shakhtar Donetsk. Si valuta un’operazione in prestito con obbligo di riscatto. Lo riporta TeleRadioStereo.