Nonostante l futuro di Davide Frattesi sia ancora da scrivere. Il centrocampista dell’Inter, che da tempo riceve delle insistenti avance per un ritorno alla Roma, adesso sembra essere anche nel mirino del Napoli. La società di De Laurentis, vuole muoversi in anticipo e avrebbe già avviato i primi contatti per capire le possibilità dell’operazione.

Il costo dell’affare si aggirerebbe intorno ai 35/40 milioni €. Il centrocampista della nazionale rappresenta una pedina importante per il Napoli in vista della prossima stagione. Il club azzurro, vorrebbe utilizzare un grande investimento per assicurarsi la promessa dell’Inter, ma non è escluso che possano inserirsi ulteriori concorrenti nella trattativa. Lo comunica, l’esperto di calciomercato Matteo Moretto.