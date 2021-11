Mercato, Mourinho vuole un centrocampista: piace Grillitsch dell’Hoffenheim

L’obiettivo principale per il mercato di gennaio è Dennis Zakaria. Da diverso tempo il centrocampista del Borussia è nella lista di Tiago Pinto che è in pressing sull’entourage e sul club tedesco per prenderlo a gennaio. Lo svizzero però ha diverse pretendenti e dunque si starebbe pensando ad una alternativa Secondo quanto riportato dal Correre dello Sport, un altro profilo che piace sarebbe quello di Florian Grillitsch, centrocampista dell’Hoffenheim.

Il ventiseienne ha deciso di non rinnovare con il suo club e si è messo ufficialmente sul mercato. Il nazionale austriaco, altro 186 cm, è uno dei grandi nomi in scadenza in Bundesliga: in passato è stato seguito da Napoli e Milan, adesso la Roma lo sta studiando per capire se possa essere il profilo giusto da inserire nel centrocampo con Cristante e Veretout. Nella lista di Pinto anche Ruben Loftus–Cheek del Chelsea e Harry Winks del Tottanham.