Mercato, Mourinho vuole Diego Carlos del Siviglia

José Mourinho partirà dalla difesa per costruire la sua Roma. E’ il reparto che andrà messo in ordine dopo i continui disastri di questo biennio. Come riportato dal sito calciomercato.com c’è un nuovo nome che vorrebbe proprio l’allenatore portoghese.

Si tratta di Diego Carlos che in questo momento gioca nel Siviglia. Lo scorso anno ha vinto l’Europa League contro l’Inter, segnando anche un gol, e che arrivò dal Nantes per 15 milioni di euro nel 2019. Lo prese Monchi.