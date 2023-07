Frattesi, un’operazione cara e complicata. La Roma sta valutando e cercando un’alternativa valida al posto del centrocampista neroverde. Se i già dovessero rinunciare a Frattesi, risparmierebbero i 21-22 milioni stanziati nella prima offerta, ma ne incasserebbero altri 10-12 dalla percentuale di cessione inserita nella clausola. Un risparmio di quasi 35 milioni. Secondo quanto riporta calciomercato.com, le alternative più valide sono: Kamada e Sanches. Renato Sanches è stato proposto con la formula di prestito con diritto di riscatto e stipendio pagato in parte dai francesi. Mentre, il giapponese arriverebbe a zero. Mourinho e Pinto, valutano le alternative e tengono le porte aperte per eventuali affari.