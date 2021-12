Mercato, Mourinho mette Wellens nel mirino

José Mourinho ha messo nel mirino Charlie Wellens, centrocampista classe 2002 tra i migliori talenti del settore giovanile del Manchester United. Proprio quando sedeva sulla panchina dei Red Devils, Mou è rimasto impressionato dal ragazzo, portandolo infatti in prima squadra.

Ora Mourinho vuole invece portarlo alla Roma. Dovrà però superare la concorrenza di un altro ex club da lui allenato: il Tottenham. Come riportato da The Sun, anche gli Spurs sono sulle tracce di Wellens. Nel campionato riserve, Wellens ha disputato sin qui 17 partite, segnando un gol e collezionando 4 assist.