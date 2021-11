Mercato, Mourinho chiede Loftus-Cheek per il centrocampo

Le ultime gare hanno reso ancora più evidenti i problemi del centrocampo giallorosso. Ecco che Mourinho vorrebbe un rinforzo a gennaio che possa dare una svolta in mediana. Secondo quanto riportato dalla BBC, tra gli obiettivi individuati dallo Special One ci sarebbe un ritorno di fiamma: quello per il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek. Il classe ’96 sta trovando poco spazio con i Blues (447 minuti in 9 presenze) e il suo profilo sarebbe l’ideale per il portoghese: qualità, quantità, corsa. A gennaio si tenterà l’affondo aprofittando della voglia del centrocampista di giocare di più.