Mercato, Montiel si avvicina: il River Plate è stato eliminato dalla Libertadores

Al River Plate serviva un’impresa per recuperare lo 0-3 contro il Palmeiras e l’impresa è quasi arrivata. Quasi però visto che gli argentini sono andati a vincere “soltanto” per 2-0 in Brasile e sono stati eliminati dalla Libertadores. Una buona notizia per la Roma che segue da molto vicino Gonzalo Montiel, esterno di destra dei Millonarios.

Tiago Pinto, ora, può affondare il colpo e portare il giocatore nelle Capitale per meno di 10 milioni di euro. Ricordiamo che il contratto di Montiel è in scadenza nel giugno del 2021 ed ha una clausola rescissoria pari a 20 milioni di dollari.