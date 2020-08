Rick Karsdorp è uno dei tantisimi nomi in uscita dalla Roma. Il terzino, dopo l’ottima stagione al Feyenoord in prestito, ha fatto ritorno nella Capitale, ma la sua permanenza non dovrebbe essere così tanto lunga. Sull’olandese c’è il Siviglia di Monchi che lo rivorrebbe dopo averlo comprato proprio per la società giallorossa. Attenzione, però, anche agli interessamenti di Schalke 04 e Southampton. Lo riporta il Corriere della Sera.