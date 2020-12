Mercato, Milik troppo costoso: l’Atletico vira su un altro attaccante. La Roma rimane vigile

La notizia dell’addio di Diego Costa all’Atletico Madrid di ieri ha acceso gli animi del calciomercato. La rescissione del contratto del centravanti spagnolo aveva fatto pensare all’approdo di Arek Milik alla corte del Cholo Simeone, vista la rottura col Napoli del centravanti polacco, in scadenza a giugno.

Ma, come riporta su Twitter il giornalista Fabrizio Romano, il classe ’94 non è vicino al trasferimento all’Atletico a gennaio e il prezzo del giocatore, fissato a 15 milioni di euro, è considerato esoso. I Cholchoneros dunque cercheranno un altro attaccante sul mercato per trovare il centravanti adatto a Simeone, magari già facente parte de La Liga. La Roma rimane vigile su Milik, che nella scorsa sessione di mercato era stato ad un passo dal vestire la maglia giallorossa.

Atlético Madrid. Arek Milik is so appreciated as reported days ago but he’s *not* close to join Atléti in January ⛔️

He’s considered too expensive [€15m], that’s why the board is now looking for another striker from La Liga as Diego Costa replacement. ⚪️🔴 #Atleti @MatteMoretto

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2020