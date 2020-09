Mercato, Milik ha detto sì alla Roma. Da sbrigare le ultime pratiche tra il giocatore e il Napoli

Arek Milik si avvicina, a piccoli passi, sempre di più alla Roma. Il suo agente, David Pantak, è ancora a Trigoria ma, come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il giocatore è più convinto e quindi più vicino al club giallorosso. C’è fiducia tra le parti, mentre Dzeko aspetta ancora il via libera per raggiungere la Juventus. Per il polacco è pronto un contratto di 5 anni.

#Milik più convinto e vicino alla @OfficialASRoma dopo l’incontro dei suoi agenti a Trigoria: c’è fiducia. #Dzeko aspetta così il via libera per raggiungere la @Juventus #calciomercato @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 17, 2020

Secondo quanto riportato da Matteo De Santis de La Stampa è tutto fatto e Milik ha detto sì alla Roma. Restano da sbrigare delle pratiche tra l’attaccante e il Napoli. Il suo agente in serata sarà in Campania per risolvere il tutto.

#Milik ha detto sì alla #Roma : restano da sbrigare delle pratiche tra il giocatore e il #Napoli. Agente di Milik in serata a Napoli per risolvere la questione. — Matteo De Santis (@matteodesant) September 17, 2020