Mercato, Milenkovic costa troppo: l’Inter punta Smalling

Antonio Conte continua a chiedere rinforzi all’Inter e la dirigenza nerazzurra sembra disposta ad accontentare il tecnico. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il club milanese sta trattando l’eventuale cessione di Skriniar al Tottenham. Qualora quest’ultima operazione dovesse andare in porto, l’Inter è pronta a puntare per Chris Smalling come suo sostituto. L’acquisto dell’inglese, infatti, sarebbe meno costoso rispetto al primo obiettivo rappresentato da Milenkovic della Fiorentina. Su Smalling c’è comunque da battere la concorrenza della Roma, destinazione preferita del giocatore, ed accontentare il Manchester United che valuta il suo cartellino circa 20 milioni di euro.