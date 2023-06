I due nomi spesso accostati ai giallorossi in questa sessione di calciomercato sono quello di Scamacca e Morata. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Calciomercato – L’originale il Milan starebbe pensando allo spagnolo per la fase offensiva. Alfredo Pedullà aggiunge che il i rossoneri avrebbero già avuto un incontro per Scamacca, mentre la Roma ha chiesto il prestito.