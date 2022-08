Mercato, Milan e Napoli su Frattesi: valutazione del Sassuolo troppo alta

Davide Frattesi è al centro di tante voci di mercato in questi mesi, ma la sua carriera probabilmente continuerà al Sassuolo. Questo perchè la società emiliana valuta il suo cartellino tra i 35 e i 40 milioni di euro, una cifra decisamente fuori portata per tutti. Oltre la Roma, che l’ha trattato a lungo contando anche sulla pressione del giocatore (che poi ci è rimasto molto male per il mancato trasferimento), tocca a Milan e Napoli.

Il club rossonero, però, è frenato dal prezzo e può andare forte sul centrocampista soltanto qualora Carnevali abbassasse le sue richieste. Per quanto riguarda i partenopei si può contare sull’ottimo rapporto con i neroverdi, ma anche qui c’è la frenata sulla valutazione.