Mercato: Mikautadze sarà sfida a tre. Roma, Nottingham e Francoforte in corsa. Servono 25 milioni

Georges Mikautadze continua a far parlare di sé sul mercato. L’attaccante georgiano è uno dei pezzi pregiati del Lione, club piombato in Ligue 2 dopo una stagione disastrosa e una situazione economica critica. Nonostante il tracollo sportivo, l’OL non ha alcuna intenzione di svendere i propri talenti e ha fissato il prezzo per Mikautadze: servono almeno 25 milioni di euro.

La Roma ha manifestato interesse, ma non è sola. Secondo la fonte inglese TEAM talk, anche il Nottingham Forest e l’Eintracht Francoforte stanno seguendo da vicino l’evoluzione della situazione. Nessuna offerta ufficiale per ora, ma l’asta potrebbe accendersi presto: altri club sono pronti a farsi avanti, attratti dal talento e dal potenziale del classe 2000. La corsa a Mikautadze è appena cominciata.