La Roma è in cerca di spunti per quanto riguarda la fascia destra. Secondo quanto riporta La Gazzetta Dello Sport, il marocchino classe 1997 (sta per compiere 23 anni), Noussair Mazraoui, piace a tanti ed è finito anche sul taccuino dei giallorossi. Il calciatore è stato utilizzato finora per 7 delle 8 partite disputate in Eredivisie dai Lancieri e fa parte della nuova onda verde di qualità del club olandese.