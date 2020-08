Mercato, manca l’accordo tra Kolarov e Inter: si tratta sulla durata del contratto

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Aleksandar Kolarov all’Inter, ma come spesso accade nelle trattative di calciomercato, ci possono sempre essere dei dettagli che mettono a rischio il buon esito dell’operazione. Stando a quanto riferito da gianlucadimarzio.com, infatti, manca ancora l’accordo definitivo tra il giocatore e la società nerazzurra, mentre l’intesa tra i due club è stata già raggiunta. Il terzino serbo ha chiesto un contratto biennale, mentre l’Inter ha proposto la firma per un anno, più l’opzione per l’eventuale seconda stagione. Le due parti continueranno a discutere nelle prossime ore.