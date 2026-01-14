Mercato: Maguire può lasciare lo United, Milan e Roma interessate

Harry Maguire torna al centro delle dinamiche di mercato e il suo futuro al Manchester United appare sempre più incerto. Nel consueto punto video, Luca Marchetti (Sky) ha spiegato come il difensore inglese, in scadenza di contratto a giugno, stia vivendo una stagione marginale con appena dieci presenze complessive e come non sia affatto esclusa la possibilità di un addio anticipato già a gennaio. Una situazione che apre spiragli importanti per i club interessati, con Milan e Roma che osservano da vicino l’evoluzione del caso: entrambe considerano Maguire un’opportunità di mercato, soprattutto per esperienza e caratteristiche, ma al momento non esiste alcuna trattativa concreta né passi ufficiali verso il Manchester United. La sensazione, secondo Marchetti, è che tutto dipenderà dalle mosse del giocatore e dalla disponibilità dei Red Devils a liberarlo in anticipo, valutazioni che potrebbero accelerare nelle prossime settimane.