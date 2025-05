In casa Roma si respira un’atmosfera d’attesa carica di elettricità. Con l’ufficialità di Gian Piero Gasperini che è ormai solo una questione di ore, a Trigoria si lavora già senza sosta sul fronte mercato.

Tutti i reparti sono sotto esame, ma l’attenzione si concentra soprattutto sull’attacco, dove c’è ancora molta incertezza.

Tra i nomi che circolano con insistenza per rinforzare il reparto offensivo spunta quello di Lorenzo Lucca. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il centravanti dell’Udinese è più di una semplice suggestione. La Roma lo aveva già seguito a gennaio e il profilo continua a piacere. Tanto che sarebbe stato proprio Gasperini, qualche mese fa, a segnalarlo come rinforzo ideale per l’Atalanta. I bergamaschi avevano tentato un blitz negli ultimi giorni del mercato invernale, ma i tempi stretti frenarono l’operazione.

Ora, con il tecnico piemontese pronto a sedersi sulla panchina giallorossa, il nome di Lucca potrebbe tornare. Ma la concorrenza è fitta, con il Napoli che osserva con interesse, il Milan che è pronto a inserirsi, e altre big italiane seguono a distanza ravvicinata.