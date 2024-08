Ore calde e decisive per la trattativa che vede come protagonista Paulo Dybala. Secondo quanto riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, il club arabo avrebbe offerto 75 milioni di euro in tre anni all’argentino, mentre nelle casse del club giallorosso entrerebbero 3 milioni più 5/6 di bonus. Si resta in attesa della risposta definitiva della Joya.