Sardar Azmoun, calciatore in forza allo Zenit San Pietroburgo, è uno dei nomi che circolano in orbita Roma. Per ora, stando alle indiscrezioni del giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, il club russo non apre alla cessione del classe ’95 e proporrà ad Azmoun il rinnovo di contratto (l’attuale accordo scade a giugno 2022). Sul giocatore ci sono anche Milan ed Atalanta.