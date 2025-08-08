La Roma guarda all’attacco, anche se non può presentare offerte se prima non esce Dovbyk. Per Krstovic e Hojlund ci sono degli interessamenti che non hanno portato ancora a delle trattative. Per il danese dello United – valorizzato proprio da Gasperini -, però, non manca la concorrenza e il Milan è in prima fila per tentare di prenderlo. Come riporta Di Marzio, i Red Devils hanno aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto; il giocatore deve dare ancora l’ok ai rossoneri.