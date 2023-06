Mercato, Llorente convince Mourinho: la Roma studia il riscatto

Il calciatore spagnolo Diego Llorente potrebbe proseguire la sua avventura alla Roma. Il calciatore arrivato nella sessione invernale del calciomercato, potrebbe essere riscattato dai giallorossi.

Il difensore sembrerebbe aver convinto Mourinho, e dunque potrebbe scattare l’opzione di riscatto. Gli accordi con Leeds prevedono che la Roma in caso di riscatto versasse nelle casse degli inglesi 18 milioni, ma come riferisce il Corriere dello Sport, con la retrocessione del club in Championship si cercherà di abbassare il costo.