In attesa di tornare alla Roma Diego Llorente sarà comunque in ritiro con il Leeds. Il difensore che nell’ultima parte della stagione ha vestito la casacca giallorossa, è tornato in Inghilterra dopo la fine del prestito. E’ atteso per il ritiro con i peacocks che partirà Lunedì 3 luglio, anche se la sua volontà sarebbe quella di ritornare in Serie A. Anche Kristensen altro giocatore in orbita Roma è atteso per la preparazione, ma raggiungerà il gruppo con qualche giorno di ritardo causa gli impegni con la nazionale.