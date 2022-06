L’Inter in questo momento è impegnata a chiudere l’affare Lukaku e, quindi, slitta di alcuni giorni quello per Dybala. Il club nerazzurro ha chiesto alla Joya un po’ di pazienza anche se tutto sembra ormai fatto. Nel frattempo sullo sfondo restano la Roma, che manda segnali al giocatore, e anche il Tottenham che ha espresso apprezzamenti per Dybala. Lo riporta il sito tmw.com.