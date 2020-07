Mercato, l’Inter riprende i contatti per Vertonghen, lui l’alternativa a Kumbulla

La Gazzetta dello Sport (D. Stoppini) – Jan Vertonghen al termine della stagione lascerà il Tottenham, liberandosi a parametro zero. Il centrale belga è stato proposto in Italia a Roma ed Inter. Mentre i giallorossi continuano a lavorare per il riscatto di Smalling, la società milanese ha riallacciato negli ultimi giorni i contatti per portare Vertonghen in nerazzurro. Il classe ’87 è la prima alternativa per Conte, nel caso in cui la dirigenza non riuscisse ad accontentarlo con l’arrivo di Marash Kumbulla, difensore albanese dell’Hellas Verona.