Mercato, l’Inter è alla ricerca del sostituto di Lukaku: contatti in giornata con l’agente di Dzeko

Romelu Lukaku sembra sempre più vicino al Chelsea e l’Inter inizia a pensare ad un sostituto per l’attaccante belga in nerazzurro. Secondo quanto riporta Nicolò Schira su Twitter, nel casting della società milanese ci sarebbe anche Edin Dzeko. Ci sono stati contatti in giornata con l’agente del calciatore giallorosso, Alessandro Lucci, rappresentante anche di un altro calciatore di proprietà della Roma accostato all’Inter negli ultimi giorni, Alessandro Florenzi.

Nel casting dell’#Inter per i due attaccanti da ingaggiare come post #Lukaku c’è anche Edin #Dzeko, che può lasciare l’#ASRoma. Contatti in giornata con il suo agente Alessandro Lucci. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 6, 2021