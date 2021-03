Mercato, l’Huracan sogna Pastore: si lavora ad un prestito di 6 mesi

Come è noto il nuovo presidente dell’Huracan, David Garzon, vuole far tornare in patria Javier Pastore, ma non sarà facile. Il sogno del club argentino, visto l’importante ingaggio del Flaco, è di prenderlo in prestito per sei mesi. I primi contatti sono stati già avviati, ma l’operazione non sarà facile.

Si punta all’aspetto sentimentale e la voglia di Pastore di tornare in Argentina. Lo riporta il sito tntsports.com.ar. L’attuale giocatore della Roma ha militato già nell’Huracan nella stagione 2008/2009 collezionando 31 presenze e 8 gol, tutti in campionato.