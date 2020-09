La Roma continua a lavorare con l’Hellas Verona per l’acquisto di Marash Kumbulla. Secondo quando riportato da alfredopedulla.com, il club gialloblù vorrebbe inserire nella trattativa anche i cartellini di Mert Cetin, già in prestito ai veronesi, e Mory Bamba, esterno della Roma Primavera. La Roma, prosegue il portale, sembra intenzionata ad accettare l’inserimento del cartellino dell’ivoriano classe 2002, anche per abbassare il costo dell’operazione a bilancio.