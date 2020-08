Mercato, l’Everton su Florenzi: si può chiudere a 10-12 milioni più bonus

Alessandro Florenzi è da pochi giorni tornato nella Capitale e potrebbe presto ripartire in direzione Liverpool. Su di lui c’è infatti il forte interesse dell’Everton di Carlo Ancelotti, che però prima deve piazzare Kenny appena tornato dal prestito. La sensazione, come riporta Il Tempo, è che si possa chiudere a 10-12 milioni più bonus. Una cessione che consentirebbe ai giallorossi di risparmiare 6 milioni lordi annui di stipendio. L’ex Crotone ha già sentito il suo ex compagno di squadra Lucas Digne, che si trova proprio ai toffees.