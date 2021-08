Mercato, l’Atalanta spinge per Koopmeiners: offerti 15 milioni più 3 di bonus

L’avversario della Roma per Teun Koopmeiners è tosto e sta per guadagnare una cifra gigantesca dalla cessione di Romero al Tottenham. Si tratta dell’Atalanta che con i soldi del difensore andrà all’assalto del centrocampista olandese. Come riportato dal giornalista Nicolò Schira i bergamaschi hanno offerto 15 milioni di fisso più 3 di bonus. L’AZ vuole 20 milioni. Al giocatore un contratto fino al 2026 a 1,5 milioni di euro a stagione.

#Atalanta are in advanced talks and pushing to sign Teun #Koopmeiners from #AZAlkmaar. Offered €15M + 3M as bonuses: AZ want 20M at least. For the dutch midfielder ready a contract until 2026 (€1,5M/year). #transfers https://t.co/U7SN7cXPph

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 3, 2021