Tra i contratti in scadenza nella Roma a giugno 2024 non ci sono solo quelli di Mourinho e Tiago Pinto. Ad esempio c’è quello di Leonardo Spinazzola, che secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sta ricevendo alcune offerte dalla ricca Arabia Saudita. Proposte che il terzino non vorrebbe farsi scappare e che sta valutando come ipotesi già per gennaio.