Mercato, l’Al-Duhail non libera Benatia, il Parma su Fazio

La trattativa che doveva portare Medhi Benatia al Parma ha avuto una brusca frenata. L’Al-Duhail, club del marocchino, non vuole liberarlo per fargli disputare il Mondiale per Club.

Per questo, secondo quanto riportato dal giornasta Gianluca Di Marzio a Calciomercato-L’orginiale, i ducali si sarebbero subito mossi per chiedere Fazio alla Roma. Altro centrale d’esperienza e forte fisicamente che sta avendo poco spazio nelle gerarchie di Fonseca e che potrebbe dunque cambiare maglia nella finestra di gennaio.