L’agente di Mile Svilar è arrivato a Roma. Secondo quanto riportato da Marco Juric di Repubblica, in serata è ha cenato con il portiere giallorosso, e non si esclude che già nelle prossime ore possa tenersi un incontro ufficiale con il club per discutere il rinnovo del contratto. Dopo una stagione in cui Svilar si è ritagliato un ruolo sempre più centrale nella Roma è arrivato il momento di blindarlo con uno stipendio adeguato al suo livello.