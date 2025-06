La situazione di Mile Svilar resta la questione più complicata sull’agenda di Ghisolfi. Infatti come riporta Nico Schira, il portiere belga ha rifiutato le proposte giallorosse di estensione del contratto perché ritenute troppo basse. Per questo molte squadre si sarebbero interessate al numero uno ex Benfica che, visto il basso ingaggio, fa gola. Tra queste come racconta lo stesso giornalista, ci sarebbe anche il Milan che ha già incontrato l’agente di Svilar e sarebbe pronto ad accontentarlo, poiché ritenuto il giusto profilo per sostituire il partente Maignan.

Nonostante ciò i rossoneri avrebbero già bloccato Milinkovic Savic del Torino, come raccontato da l’esperto di calciomercato Matteo Moretto.

🚨 Excl. – Igli #Tare has met Mile #Svilar’s agents in #Milan last Thursday. #ACMilan are ready to offer a contract until 2030 (3,3M/year) to the serbian goalkeeper. #ASRoma would like to keep him, even if their bids to extend until 2030 has been considered low so far. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 8, 2025