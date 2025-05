In attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore, la Roma comincia a muovere i primi passi sul mercato, gettando le basi per un progetto tecnico che sarà definito nei prossimi giorni. In una fase ancora interlocutoria, i giallorossi iniziano comunque a monitorare i profili potenzialmente funzionali al futuro assetto della squadra.

Tra i primi movimenti, si registra l’attenzione per i calciatori attualmente in prestito, come Oliver Dahl e Lesley Ugochukwu, Gourna-Douath, ma nelle ultime ore è emerso anche un nome nuovo per il ruolo di portiere: quello del brasiliano Lucas Perri, 27 anni, attualmente in forza al Lione. Il portiere, reduce da una stagione convincente in Ligue 1, si è distinto per affidabilità e rendimento, tanto da ricevere pubblicamente gli elogi di Paulo Fonseca, che lo ha definito “il miglior portiere al mondo”.

Alcuni osservatori della Roma lo avrebbero seguito da vicino, assistendo a più di una partita del Lione per valutarne le qualità dal vivo. Rumors di mercato lo avevano addirittura dato molto vicino ai colori giallorossi, ma da Trigoria è arrivata una decisa smentita: nessuna trattativa concreta in corso, almeno per il momento.

A rafforzare il chiacchiericcio, la presenza in città dell’agente del calciatore, Leonardo Cornacini, avvistato nella Capitale nelle scorse ore. Tuttavia, secondo fonti interne al club, si sarebbe trattato solo di una tappa intermedia nel viaggio del procuratore, che proseguirà verso Venezia per altri impegni di mercato.

La priorità della Roma, ad oggi, rimane il rinnovo di Mile Svilar. Il portiere serbo, protagonista di una crescita importante nel finale di stagione, è considerato il pilastro su cui costruire il futuro tra i pali. Solo dopo aver definito il suo prolungamento contrattuale, si valuteranno eventuali alternative o profili da affiancargli.

