Mercato, l’agente di Milik pronto ad incontrare la Roma nel caso di apertura al trasferimento del polacco

Quella di oggi sembra essere, finalmente, la giornata decisiva per far partire il giro di punte che coinvolgerà Napoli, Roma e Juventus. Arkadiusz Milik ha lasciato in anticipo la seduta d’allenamento dei partenopei e sembra ormai in uscita. Quando arriverà il suo definitivo sì ai giallorossi, l’agente del polacco partirà in direzione Roma, per incontrare la dirigenza capitolina e concludere l’accordo. Oltre al procuratore, anche Edin Dzeko attende novità da Milik, visto che una volta chiuso l’affare tra Roma e Napoli, il bosniaco sarà libero di andare alla Juventus. Lo riporta gianlucadimarzio.com.

Stando a quanto riportato da Mirko Calemme, giornalista di calciomercato.it, l’agente di Arkadiusz Milik, David Pantak, è già arrivato nella Capitale. Di seguito, il tweet originale: