Mercato, l’agente di Milik a colloquio con De Laurentiis per far abbassare la richiesta del Napoli

Si complica l’intreccio di mercato tra Juventus, Roma e Napoli, che dovrebbe portare Edin Dzeko in bianconero, Arkadiusz Milik alla corte di Fonseca ed Under e Riccardi ai piedi del Vesuvio. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, infatti, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è indispettito della telefonata fatta da Andrea Pirlo a Milik (il nuovo allenatore della Vecchia Signora ha sentito anche Dzeko e Suarez) e valuta ancora molto il cartellino del polacco, nonostante il suo contratto sia in scadenza a giugno del 2021. Pantak, agente del centravanti, nelle prossime ore parlerà con De Laurentiis, provando a fargli abbassare le pretese economiche: per il momento gli azzurri chiedono 20 milioni di euro, oltre ai cartellini di Under e Riccardi, cifra che Fienga non ha intenzione di mettere sul tavolo.