Mercato, l’agente di Ibanez sarà in Italia nei prossimi giorni

Roger Ibanez può essere uno dei nomi in uscita per la Roma. Nelle ultime ore il centrale giallorosso è stato accostato al Real Madrid. Stando a quanto riferisce su Twitter Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport, uno dei partner degli agenti del giocatore, Giuliano Bertolucci, è atteso in Italia nei prossimi giorni. Il viaggio sarebbe dovuto, in realtà, al futuro di un altro dei suoi assistiti, Kaio Jorge, che al momento non gravita in orbita Roma, ma non è escluso che il procuratore contatti anche la Roma con l’obiettivo di recapitare offerte per il difensore.