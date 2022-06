Mercato, l’agente di Frattesi: “Ritorno alla Roma? È presto” – VIDEO

Il futuro di Davide Frattesi si potrebbe decidere a breve. Prende sempre più corpo l’ipotesi di un suo ritorno alla Roma dopo l’esperienza al Sassuolo. Il sito calciomercato.it ha intercettato il suo agente, Beppe Riso, fuori la sede dell’Inter visto che si stanno trattando altri suoi giocatori. Le parole: “Ritorno alla Roma? È presto“.

🎥 #Inter – L’agente #Riso dopo il vertice in sede: "#Carboni possibilità concreta per il #Verona, #Gagliardini rimane. #Sensi–#Monza ne parliamo in futuro. #Frattesi alla #Roma? È presto. Per #Pessina vediamo…" 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/NqZiHNBH6v

— Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 14, 2022