Mercato, l’agente di Diawara: “Orgoglioso di piacere all’Arsenal, ma Amadou è contento a Roma”

Nonostante due infortuni al menisco, che lo hanno costretto a perdere circa 15 partite, il rendimento di Amadou Diawara nella sua prima stagione alla Roma è stato più che positivo. Le prestazioni del guineano, arrivato la scorsa estate dal Napoli nell’operazione che ha portato Manolas a compiere il viaggio inverso, non sono passate inosservate ed alcuni club in Premier League lo seguono con attenzione, tra cui l’Arsenal. Della sua crescita e del suo futuro, ha parlato Daniele Piraino, agente del numero 42 romanista, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Di seguito, le sue dichiarazioni: “È concentrato sulla sua carriera, è in un top club come la Roma dove sta bene, la piazza ha anche l’entusiasmo di una nuova proprietà. Però piace a tanti in Inghilterra, tra le altre c’è anche l’Arsenal. Essere accostato a certi club per lui è un piacere, con squadre di questo prestigio. Amadou è concentrato sul calcio e sulla sua carriera”.