Mercato, l’agente di Bernard a colloquio con i dirigenti dell’Everton

Come è noto la Roma continua a sondare diverse piste per rinforzare l’attacco cercando di trovare l’occasione giusta. Due le piste calde inquesto momento: El Shaarawy e Bernard. Il faraone sta cercando in tutti i modi di tornare a Roma, ma senza per ora riuscirci. Il club giallorosso vorrebbe la rescissione contrattuale del giocatore, ma in tal senso sono arrivati segnali negativi dalla Cina.

Il trequartista brasiliano invece sta trovando poco spazio nell’Everton e Fonseca lo riaccoglierebbe volentieri. Nelle ultime ore, come riporta calciomercato.it, l’agente del calciatore parlerà con i dirigenti del club inglese riguardo il futuro del suo assistito. L’Everton sembrerebbe aprire alla cessione, ma Ancelotti qualche giorno fa ha smentito qualsiasi interesse da parte del suo giocatore verso i giallorossi.