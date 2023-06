Continua il calciomercato, e dopo i colpi N’Dicka-Aouar, i giallorossi continuano ad essere protagonisti, sia per i giocatori in uscita che in entrata. Secondo quanto riportato di recente da Fabrizio Romano, la Roma ha concordato i termini personali con Rasmus Kristensen mentre l’affare sta avanzando con il Leeds United. Tiago Pinto vuole sia l’esterno destro danese che il ritorno di Llorente.

AS Roma have agreed personal terms with Rasmus Kristensen as deal is advancing with Leeds United 🟡🔴 #transfers

Roma want both Kristensen and Diego Llorente as top targets this summer. pic.twitter.com/8z8nSvwpqF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2023