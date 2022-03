Mercato, la Roma vuole riscattare Oliveira. Pronto un contratto fino al 2025

La Roma vuole riscattare Sergio Oliveira. Arrivato a gennaio in prestito dal Porto con diritto di riscatto, ha collezionato tre gol e un assist in 9 presenze in giallorosso e la società vorrebbe il suo trasferimento a titolo definitivo. Secondo quanto riporta Nicolò Schira, la società sarebbe pronta ad offrirgli un contratto fino al 2025. Previsto un incontro con il suo agente Jorge Mendes (che cura anche gli interessi di Mourinho) ad inizio aprile per definire i dettagli.

#ASRoma want to trigger the option to buy (€13M) to sign Sergio #Oliveira on a permanent deal from #Porto. Ready a contract until 2025. Expected a meeting with Jorge #Mendes at the beginning of April to close the last details. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 27, 2022