Il futuro di Lucas Gourna-Douath è ancora in bilico. Il centrocampista francese, arrivato a gennaio dal Salisburgo, ha espresso il desiderio di restare alla Roma, e anche il club capitolino sarebbe favorevole alla sua permanenza. Tuttavia, i 19,6 milioni di euro previsti per il riscatto sono considerati troppo elevati dalla società giallorossa.

Per questo motivo, il direttore sportivo Florent Ghisolfi ha avviato i contatti con il Salisburgo, con l’obiettivo – secondo quanto riportato da Africafoot – di prolungare di un altro anno il prestito del giocatore. Resta però da chiarire la posizione del club austriaco, proprietario del cartellino del 21enne.