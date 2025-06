La Roma è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il principale obiettivo della dirigenza giallorossa resta Alexis Saelemaekers, che ha concluso il prestito nella Capitale ed è tornato al Milan. La Roma vorrebbe riportarlo a Trigoria, ma la trattativa non è semplice e non si escludono alternative.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tra i nomi monitorati dal club c’è anche quello di Abde Ezzalzouli, esterno marocchino classe 2001 attualmente al Betis Siviglia. Un profilo diverso rispetto a Saelemaekers, ma considerato una valida opzione per le sue qualità tecniche e l’imprevedibilità nell’uno contro uno.

Su Ezzalzouli, però, la concorrenza non manca: il Como è fortemente interessato al giocatore. L’esterno guadagna circa 2,5 milioni di euro a stagione, mentre il Betis ne fa una valutazione di circa 20 milioni. La Roma resta vigile, ma dovrà muoversi con decisione se vorrà superare la concorrenza.